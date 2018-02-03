Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Everton
menajeri Sam Allardyce
, bugün oynayacakları Arsenal
maçı öncesinde ara transfer döneminde Beşiktaş
'tan transfer ettikleri Cenk Tosun
ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Allardyce, Merseyside
ekibinin ligde son oynadığı Leicester City
maçında forma şansı bulamayan Cenk hakkında "Açık konuşmak gerekirse onu çok tanımıyoruz.
" ifadelerini kullandı.
"OCAK AYINDA GELİP BAŞARILI OLMAK ÇOK ZORDUR"
Tecrübeli menajer, "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da bir golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocak ayında gelip başarılı olmak çok zordur.
" şeklinde konuştu.
Allardyce'ın bu açıklamaları, Arsenal deplasmanında maça Cenk yerine Dominic Calvert-Lewin
ya da Oumar Niasse
ile başlayacağı şeklinde yorumlandı.
Erdinç Şahin