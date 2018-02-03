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Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Everton menajeri Sam Allardyce, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor bir bedelle kadrosuna kattıkları Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması
Everton menajeri Sam Allardyce, bugün oynayacakları Arsenal maçı öncesinde ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Allardyce, Merseyside ekibinin ligde son oynadığı Leicester City maçında forma şansı bulamayan Cenk hakkında "Açık konuşmak gerekirse onu çok tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.
 

"OCAK AYINDA GELİP BAŞARILI OLMAK ÇOK ZORDUR"


Tecrübeli menajer, "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da bir golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocak ayında gelip başarılı olmak çok zordur." şeklinde konuştu.

Allardyce'ın bu açıklamaları, Arsenal deplasmanında maça Cenk yerine Dominic Calvert-Lewin ya da Oumar Niasse ile başlayacağı şeklinde yorumlandı.


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