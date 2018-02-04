Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Adem Özdoğan

menajeri, dün deplasmanda'a 5-1 yenildikleri maçın ardından'tan rekor bir bedelle transfer ettikleriile ilgili açıklamalarda bulundu.Tecrübeli menajer, 78. dakikada'ın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu için "" ifadelerini kullandı.Cenk'le ilgili olarak "" değerlendirmesinde bulunan Allardyce, "" şeklinde konuştu.Milli futbolcuyu ilk 11'de başlatmama nedenini bu şekilde açıklayan İngiliz teknik adam, bununla birlikte Cenk'in eski performansına kavuşacağından emin olduğunu belirtirken milli futbolcuya şimdilik zaman tanıdığını da sözlerine ekledi.