Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Everton menajeri Sam Allardyce, Arsenal'a deplasmanda 5-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli menajer, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'un performansı ile ilgili de konuştu

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması
Everton menajeri Sam Allardyce, dün deplasmanda Arsenal'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer ettikleri Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli menajer, 78. dakikada Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu için "Performansı henüz Beşiktaş'taki gibi değil." ifadelerini kullandı.

Cenk'le ilgili olarak "Pasları gayet iyi ancak oyunu tutma konusunda sorunlar yaşıyor." değerlendirmesinde bulunan Allardyce, "Bu da oyunun hızı ve fizikselliğiyle alakalı bir şey. Bu sorun, özellikle ocak ayında gelen her oyuncu için normal bir durum." şeklinde konuştu.

Milli futbolcuyu ilk 11'de başlatmama nedenini bu şekilde açıklayan İngiliz teknik adam, bununla birlikte Cenk'in eski performansına kavuşacağından emin olduğunu belirtirken milli futbolcuya şimdilik zaman tanıdığını da sözlerine ekledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!

Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!
Nagatamo İnter'e dönecek mi, kalacak mı?

Nagatamo İnter'e dönecek mi, kalacak mı?
Mesut Özil'e Rihanna sürprizi

Mesut Özil'e Rihanna sürprizi
Paige Spiranac, tehdit aldığını açıkladı

Paige Spiranac, tehdit aldığını açıkladı
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'e farklı yenildi

Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'e farklı yenildi
Aykut Kocaman'dan Mete Kalkavan'a sert sözler

Aykut Kocaman'dan Mete Kalkavan'a sert sözler
Ümit Özat Şenol Güneş'i bombaladı

Ümit Özat Şenol Güneş'i bombaladı
Cinsel içerikli film yıldızının Sakarya'ya transferi iddiası olay yarattı

Cinsel içerikli film yıldızının Sakarya'ya transferi iddiası olay yarattı
Cinsel içerikli film yıldızının Sakarya'ya transferi iddiası olay yarattı

Cinsel içerikli film yıldızının Sakarya'ya transferi iddiası olay yarattı
Mainz - Bayern Münih maç sonucu: 0-2

Mainz - Bayern Münih maç sonucu: 0-2