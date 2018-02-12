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Sam Allardyce'tan Cenk Tosun değerlendirmesi

Devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer olduğu Everton'da yalnızca 143 dakika süre alabilen Cenk Tosun ile ilgili hocası Sam Allardyce'tan yeni açıklamalar geldi.

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun değerlendirmesi
Devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un durumu İngiltere'de en çok konuşulan konular arasında.

Geldiğinden bu yana yalnızca 143 dakika süren alabilen ve kaleyi bulan tek bir şutu dahi olmayan milli futbolcuyla ilgili Everton taraftarları, menajer Sam Allardyce'a büyük tepki gösteriyor.

Allardyce ise son yaptığı açıklamada Cenk'i Crystal Palace 3-1 yendikleri maçta neden oyuna almadığını açıkladı.

Tecrübeli menajer, iki oyuncu değişikliği hakkını sakatlıklar sebebiyle kullandığını ve bu nedenle Cenk'i oyuna alma şansı kalmadığını ifade etti.

Cenk'in form durumuyla ilgili de konuşan Allardyce, "Antrenmanlarda bitiriciliği çok iyi. Ancak hız konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu, ocak ayında gelen her oyuncunun yaşadığı bir problem. Şu an için zorlandığı konular, başarılı olduklarından daha fazla." sözlerini kullandı.


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