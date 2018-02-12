Sam Allardyce'tan Cenk Tosun değerlendirmesi

Erdinç Şahin

Devre arasında'tan rekor bir bedelle'a transfer olan'un durumu İngiltere'de en çok konuşulan konular arasında.Geldiğinden bu yana yalnızcasüren alabilen ve kaleyi bulan tek bir şutu dahi olmayan milli futbolcuyla ilgili Everton taraftarları, menajer'a büyük tepki gösteriyor.Allardyce ise son yaptığı açıklamada Cenk'i'ıyendikleri maçta neden oyuna almadığını açıkladı.Tecrübeli menajer, iki oyuncu değişikliği hakkını sakatlıklar sebebiyle kullandığını ve bu nedenle Cenk'i oyuna alma şansı kalmadığını ifade etti.Cenk'in form durumuyla ilgili de konuşan Allardyce, "" sözlerini kullandı.