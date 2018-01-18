Samet Aybaba açıkladı! Robinho...

"ROBİNHO, SAİBET VE TUNAY TORUN'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Erdinç Şahin

'in ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasındaile karşılaşacak olankarşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular açma-germe, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana yeni transferile uzun zamandır sakatlığı bulunande katıldı.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunankamp döneminin çok iyi geçtiğini söyledi.Aybaba, "İyi bir kamp dönemi. Gerçekten oyuncularımız birinci yarıdaki coşkusunu, içine kattıklarını sevgisini, birlikteliklerini neredeyse kampa da kattılar gibi geldi bize. Çok iyi çalıştılar, arkadaşlıklarını çok iyi geliştirdiler, iyi antrenmanlar yaptık. İlk yarının bize verdiği coşkuyla da ikinci yarıya hazırlanacağız. Önümüzde ilk Akhisar maçı. İlk maçlar her zaman zor olur. Adaptasyon dönemini iyi geçirip burada iyi konsantre olmak lazım. Arkadaşlar o görüntüyü veriyorlar. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Galibiyetle bitirmiştik ilk yarıyı o nedenle bu maç bizim için çok önemli. Başlangıç içinde önemli, kaldığımız yerden devam etme anlamında da önemli. Bu maçı iyi oynayarak, ilk yarıdaki tempomuzu devam ettirerek kazanmak istiyoruz." dedi.Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Aybaba,tanve'la görüşmelerinin devam ettiğini ifade ederek "Biz biliyorsunuz bunlarla ilgili raporu verdik yönetimimize. Onlar çalışıyorlar. Devre arası iyi oyuncu bulma konusunda sıkıntı var. Oynayan oyuncu bulma konusunda sıkıntı var. Onlar da değerlendiriyorlar ekonomisi nasıl olur diye. Herhalde birkaç gün içerisinde bir iki tane oyuncu ile ilgili transfer gerçeklemiş olacak. Gündemdeki isimlere yakın isimler. Onların dışında pek fazla isim yok zaten. Zorlanıyoruz kolay değil bu devre arası transfer. Robinho ile ilgili görüşüyorlar, İngiltere'den Saibet ile ilgili görüşüyorlar, yerli oyuncu var bir kaç tane. Tunay Torun ile görüşüyorlar. Görüşmeler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.