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Samet Aybaba Latovlevici’yi istediklerini açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Galatasaray'da Tudor döneminde Karabükspor'dan transfer edilen Lasmin Latovlevici'nin transferi için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Samet Aybaba Latovlevici’yi istediklerini açıkladı
Başkan Mecnun Otyakmaz’ın Galatasaray ile görüştüğünü belirten Samet Aybaba, ”Görüşmelerimiz devam ediyor, herhalde başkanımız görüşüyor. Kadromuzda olmasını istediğimiz oyuncuların ismini veriyoruz. O da listemizdeki oyunculardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.
 

TUDOR İLE TARAFTARI KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ


Galatasaray’da sezon başında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından transferi istenen Latovlevici için Karabükspor’a 550 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti. Sarı kırmızılı formayla bu sezon 8 maça çıkan Latovlevici’ye Aytemiz Alanyaspor’da taraftarlar kötü performansı nedeniyle tepki göstermiş, Tudor ile sarı kırmızılı tribünler arasında gerginlik yaşanmıştı.
 

‘SABAH AKŞAM DÜŞÜNÜYORUM BİR ŞEY BULAMIYORUM’


Samet Aybaba ayrıca yabancı oyuncu sınırı ile ilgili de konuşurken; “Oyuncu hazırsa, yaşı önemli değil. 37 yaşında da, 17 yaşında da Avrupa’da oynayan oyuncu var. 17 yaşında oyuncu hazırsa, oynaması gerekiyorsa, oynar. Hayatta en çok nefret ettiğim şey rakamdır benim. 14 oldu şimdi. Yabancı sayısını serbst bırakalım, kriterler koyalım. Bizim sorunumuz yabancı sayısı değil, yetiştirme. İlk 5 sene yapılanalım, tesisleşelim, sonra oyuncu üretmeye başlayalım. 10 senelik bir plan yapalım. Şimdi aşağıdan oyuncu gelmiyor. Rakamlarla, isimlerle bu işi toparlayamayız. Altyapıyı güçlendirip üretmeli ve sonra yukarıdan aşağıya doğru kısıtlamamız lazım. Sabah akşam düşünüyorum futbolu nasıl geliştirebiliriz diye, aklıma bir şey gelmiyor. Yabancı sayısı olsa ne olur, olmasa ne olur…” diye konuştu.
 

‘HAKEMLER BİRBİRLERİNE FIKRA ANLATIYORLARDIR’


Deneyimli teknik adam, hakemlerin dışarıya kapalı seminer yapmasına tepki gösterirken, “Hakem semineri var, kapandılar konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar, merak ediyorum. Birbirlerine fıkra anlatıyorlardır. Bizi de bir çağırın arkadaşlar. Başarısızsanız, başarısız olduğunu söyleyelim” dedi.

Aroune Kone ile arasındaki diyaloğu anlatan Samet Aybaba, “Kone geliyor antrenmanda, yorumdum diyor. İhtiyarladın artık, normaldir diyorum. Romatizmaların azmıştır diyorum.” sözlerini paylaştı.

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