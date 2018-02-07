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Samet Aybaba: 'Ligin en iyi kadrolarından birini yendik'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba kazandıkları Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Keyifliyiz, iyi bir oyun oynadık. Ligin kaliteli, en iyi kadrolarından birini yendik" dedi.

Samet Aybaba: 'Ligin en iyi kadrolarından birini yendik'
Demir Grup Sivasspor ligin 21'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular CK Çamlıbel Elektrik tarafından Askıda Ekmek projesinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan bağış zarfları ile poz verdi. 

Çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, geçen hafta kendi sahalarında 2-1 yendikleri Galatasaray maçına değinerek, keyifli olduklarını söyledi.

Aybaba, "Keyifliyiz, iyi bir oyun oynadık. Ligin kaliteli, en iyi kadrolarından birini yendik. Tabi bu maç bittikten sonra orada kaldı. Şimdi önümüzde çok daha önemli Kayserispor maçı var. İyi takım ve çok iyi mücadele ediyorlar. Lige damga vuran takımlardan bir tanesi. Baskı, pres yapıyorlar. Aramızdaki puan farkı da 4. Bizim için çok önemli bir maç. Onlar için de tabi çok önemlidir. Şimdiden çalışmalarımıza o yönde başladık. Mutlaka o maçtan puan almak istiyoruz. Yukarıdakilerle aramızın açılmasını istemiyoruz. Oralarda bir yerde kendimize yer bulalım istiyoruz. Çalışmalarımız başladı. Oyuncularımızın isteği ve arzusu çok iyi. Keyifleri de çok iyi. İnşallah coşkulu bir oyunla oradan puan alarak Sivas'a döneceğiz" açıklamasını yaptı.
 

"KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİMİZİ YENİDEN KAZANMAMIZ LAZIM" 


Bir basın mensubunun Galatasaray maçı öncesinde gerçekleşen görünmez kaza sonrası yaralanan sarı-kırmızı taraftarı Samet Aybaba'nın kendi özel aracıyla hastaneye göndermesi olayını hatırlatması üzerine Aybaba, "Onlar bizim misafirimiz. Bir kere bize misafir olarak geliyorlar. Bir arkadaşımızın omuzu çıkmıştı. Bizim soyunma odamızın önünden geçiyordu, ben onu odaya aldım. Onun da annesi, babası var, o da bizim evladımız, hiç fark etmez. Doktorlarımız orada müdahale etti. Bence çok özel bir şey olmamalı bu, öyle farkındalık yaratmamalı. Normalde her insanın yapması gereken şey. Biz bu kaybettiğimiz özellikleri biran önce yeniden kazanalım. Toplumumuzdaki bu sevgi, kardeşlik ve birliktelik ki futbolun da temelinde bu yatar zaten. Biran önce ortaya çıksın diye yapılan doğal şeyler bunlar" diye konuştu.


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