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Samir Nasri futboldan 1 yıl men edildi

Antalyaspor'la sözleşmesini devre arası transfer döneminde fesheden Samir Nasri'nin, UEFA'dan 1 yıl men cezası aldığı ifade edildi.

24 Şubat 2018, Cumartesi 23:13
Samir Nasri futboldan 1 yıl men edildi
Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen bilgiyi İspanyol gazetesi Marca açıkladı. Fransız futbolcu, bu olayın ortaya çıkmasının ardından yapacağı transferden de oldu. Kararın pazartesi günü resmen açıklanacağı iddia edildi.


2 GÜN SONRA RESMEN AÇIKLANACAK


Antalyaspor'la yollarını devre arası transfer döneminde ayıran Samir Nasri'ye doping soruşturmasından ceza geliyor. La Liga takımlarından Las Palmas'a transfer olması beklenen futbolcunun UEFA'dan 1 yıllık men cezası aldığı ancak kararın resmi olarak tebliğ edilmediği belirtildi.

Marca'da yer alan habere göre 2 gün sonra resmen açıklanacak olan ceza kararı sebebiyle Nasri'nin Las Palmas'a da transferi iptal oldu. Las Palmas Teknik Direktörü Paco Jemez de Samir Nasri transferinin gündemlerinden kalktığını açıkladı.


Doping'den soruşturma açılmıştı


Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles'ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi.

Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri'yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.


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