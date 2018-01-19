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Samir Nasri'nin yeni takımı West Ham olabilir

Antalyaspor'un yollarını ayıracağını açıkladığı Samir Nasri'yi isteyen kulüp belli oldu.

Samir Nasri'nin yeni takımı West Ham olabilir
Antalyaspor'a transferi büyük sansasyon yaratan fakat performansı bunun gerisinde kalan Samir Nasri, Premier Lig'e geri dönüyor.
 
Samir Nasri ile yolların ayrılacağını açıklayan Hamza Hamzaoğlu, “Sürekli yurt dışında. Kulüple de sürekli menajerleri aracılığıyla iletişim halinde. İsteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Anlaşırlarsa Nasri bir başka kulübe gidecek.' demişti.
 
Daha önce Arsenal ve Manchester City'de forma giyen Samir Nasri, İngiltere'ye geri dönebilir.
 

WEST HAM İSTİYOR

 
İngiltere kaynaklı habere göre; Nasri'ye en büyük ilgiyi gösteren ekip West Ham United. Bir hücumcu orta saha isteyen David Moyes'un listesinin zirvesindeki isim Joao Mario iken bu transfer başarırız sonuçlanınca ibre Nasri'ye döndü.
 
Listesinde 18 milyon pound değerindeki Gaitan'u bulunduran West Ham, çok daha ucuz mal olacak olan Nasri'ye karar kıldı.
 
Nasri'nin kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir isim olması transferi kolaylaştırırken, yıldız oyuncuya verilecek yüksek yıllık ücret, bonservis bedeli düşük olduğu için sorun edilmiyor. (Skorer)


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