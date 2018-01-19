Samir Nasri'nin yeni takımı West Ham olabilir

WEST HAM İSTİYOR

Erdinç Şahin

transferi büyük sansasyon yaratan fakat performansı bunun gerisinde kalan, Premier Lig'e geri dönüyor.ile yolların ayrılacağını açıklayan, “Sürekli yurt dışında. Kulüple de sürekli menajerleri aracılığıyla iletişim halinde. İsteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Anlaşırlarsa Nasri bir başka kulübe gidecek.' demişti.Daha önceveforma giyen Samir Nasri,geri dönebilir.İngiltere kaynaklı habere göre; Nasri'ye en büyük ilgiyi gösteren ekip. Bir hücumcu orta saha isteyenlistesinin zirvesindeki isimiken bu transfer başarırız sonuçlanınca ibre Nasri'ye döndü.Listesinde 18 milyon pound değerindeki Gaitan'u bulunduran West Ham, çok daha ucuz mal olacak olan Nasri'ye karar kıldı.Nasri'nin kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir isim olması transferi kolaylaştırırken, yıldız oyuncuya verilecek yüksek yıllık ücret, bonservis bedeli düşük olduğu için sorun edilmiyor. (Skorer)