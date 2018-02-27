Samir Nasri'ye 6 ay men cezası

Erdinç Şahin

disiplin kurulununhakkında veridği karar şöyle;UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), 6 Mart 2017'de UEFA Dopingle Mücadele Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle oyuncu Samir Nasri'ye karşı açılan disiplin kovuşturmasını takiben kararını verdi.Oyuncu, WADA'nın yasaklılar listesinde bulunan bir yöntem izlemesinden ötürü suçlu bulundu.Bu bağlamda, Kontrol Etik ve Disiplin kurulu, Dünya Dopingle Mücadele Kanunu ve UEFA Dopingle Mücadele Tüzüklerini ihlal ettiği için Samir Nasri'yi altı ay boyunca askıya alma kararı aldı.Bu karar 22 Şubat'ta alındı ve temyize açıldı.