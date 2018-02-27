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Samir Nasri'ye 6 ay men cezası

UEFA, Antalyaspor'un eski yıldızı Fransız Samir Nasri'ye 6 ay futboldan men cezası verdi.

27 Şubat 2018, Salı 17:11
Samir Nasri'ye 6 ay men cezası
UEFA disiplin kurulunun Samir Nasri hakkında veridği karar şöyle;

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), 6 Mart 2017'de UEFA Dopingle Mücadele Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle oyuncu Samir Nasri'ye karşı açılan disiplin kovuşturmasını takiben kararını verdi.
 
Oyuncu Samir Nasri, WADA'nın yasaklılar listesinde bulunan bir yöntem izlemesinden ötürü suçlu bulundu.

Bu bağlamda, Kontrol Etik ve Disiplin kurulu, Dünya Dopingle Mücadele Kanunu ve UEFA Dopingle Mücadele Tüzüklerini ihlal ettiği için Samir Nasri'yi altı ay boyunca askıya alma kararı aldı.
 
Bu karar 22 Şubat'ta alındı ve temyize açıldı.


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