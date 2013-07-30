Toronto’da boş tramvayda elindeki bıçakla oynayan Sammy Yatim' isimli genci aldıkları ihbar üzerine ‘zararlı’ bulan polis, silahını 13 saniyede tam 9 kez ateşledi. Üzerine bir de elektro şokla müdahale ederek ölümüne neden oldu.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Huffington Post'un haberine göre, ‘Bıçağı yere at’ ikazına uymayan 18 yaşındaki Yatim’in öldürülmesi polisin aşırı güç kullanımına karşı duran halkı sokaklara döktü. Bir görgü tanığı olayı Youtube’da yayınlayınca, dünyadan da tepki yağdı.

Olayı gerçekleştiren polisin ise ücretli izne ayrıldığı belirildi.

Acı içinde olduğunu söyleyen Yatim'in babası "Bir baba olarak tahmin edebileceğiniz gibiacılar içinde kıvranıyorum ve cevaplara ihtiyacım var. Kafamdaki soruların cevabını bulmak için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Yatim'in amcası da "Ne zamandan beri genç olmak suç oldu" diyerek isyan etti.