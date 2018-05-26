Tüm dünyanın gözü kulağı bu akşam Ukrayna'nın Kiev kentinde olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madril ile Liverpool kupayı havaya kaldırmak için kozlarını paylaşacak. Bir tarafta 12 kupayı müzesine götüren İspanyol devi Real Madrid; diğer yanda Şampiyonlar Ligi kupasının 5 kez kazanan Lİverpool... Heyecanın tavan yapacağı futbolsevelerin hop oturup hop kalkacağı seyretmek isteyen vatandaşların aklında tek bir soru var: Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?

REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Real Madrid Liverpool maçı 26 Mayıs Cumartesi akşamı 21.45'te Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacak. Müsabakayı TRT 1 naklen ve şifresiz olarak yayınlayacak.

Real Madrid ile Liverpool 6. randevuda

Real Madrid ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4’üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Kiev’e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007’den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Liverpool, 2’sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İkinci Real Madrid-Liverpool finali

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981’de Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Alan Kennedy’nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Liverpool maçı, Real Madrid’in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981’den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

Son randevu 2014’te

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool’un sahası Anfield Stadı’ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı’ndaki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

Real Madrid’in İngilizlere karşı karnesi

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15’ini kazanan İspanyol ekibi, 11’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü.

Liverpool’un İspanyollara karşı karnesi

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool, bunların 14’ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin, 12 maçı da berabere bitti. 46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6’sını kaybetti.

Liverpool finale tek yenilgiyle geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu. Liverpool, play-off’lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetiminde play-off turunda Hoffenheim’ı iki maçta da yenerek "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başaran Liverpool, E Grubu’nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti.

Grup maçlarında Spartak Moskova ve Maribor’u 7-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Klopp’un öğrencileri, E Grubu’ndan 12 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Portekiz’in Porto, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City, yarı finalde de İtalya’nın Roma takımlarını saf dışı bırakan Liverpool, finalde Real Madrid’e rakip oldu.

Goller Salah ve Firmino’dan

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu. Liverpool’daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11’er gol kaydetti. İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu.































