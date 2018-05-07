Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Nerede?

Akın Güler

Nefesler tutuldu taraflı tarafsız tüm futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Avrupa Ligi finaline odaklanmış durumda... İki maç da, futbolla ilgisi olmayanlara bele göz ziyafeti verecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman?UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya ile Atletico Madrid maçı 16 Mayıs Çarşamba; Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Liverpool maçı ise 26 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Her iki karşılaşma da 21.45'te başlayacak. Müsabakalar TRT'den şifresiz olarak verilecek.UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Parc OL Stadı'nda oynanırken UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması ise Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.