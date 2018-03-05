Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

NEYMAR YOK

LIVERPOOL RAHAT

Erdinç Şahin

nde son 16 tur ilk maçında2, Marcelo'nun tek golüyle 3-1 yenmeyi başardı. Fransız ekibinin tek golü ise Adrien Rabiot'tan geldi. Kupanın 2 favori ekibi olan ve erken final diye lanse edilen Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in rövanş mücadelesi TSİ 22.45'te başlayacak ve maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek.Şampiyonlar Ligi Kupası'nın son 2 şampiyonu Real Madrid, La Liga'da kötü bir sezon geçirse de Şampiyonlar Ligi'nin en önemli favorisi konumunda. Paris Saint-Germain ise Fransa Ligue 1'e ağırlığını koymuş durumda ancak büyük isimlerin transferiyle hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hafta sonu Troyes deplasmanında 11'in vazgeçilmez isimlerini dinlendiren Unai Emery, dinlendirdiği futbolcularıyla birlikte Real Madrid karşısında turu geçmek istiyor.Paris Saint Germain, Ligue 1'in 27'nci hafta mücadelesinde Marsilya'yı 3-0 yenerken, Neymar'ın sakatlığı moralleri bozmuştu. Neymar'ın sahalara dönmesi için 2.5 aylık bir süre olduğu öğrenildi.Son 16 Turu ilk maçında Portekiz deplasmanında Porto'yu 5-0 mağlup eden Liverpool, ev sahibi olduğu turun 2'nci maçında rahat bir karşılaşmada mücadele edecek. Anfield Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ ile 22.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Alman Felix Zwayer düdük çalacak. Liverpool, Dragoa Stadyumu'nda Sadio Mane'nin 3, Mohammed Salah ve Roberto Firmino'nun 1'er golüyle yenmeyi başardı ve turun kapısın ilk maçta araladı.Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan iki ekip liglerinde de yüksek performans gösteriyorlar. İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Liverpool, 1 maçını berabere tamamlarken, 1 maçtan da puansız ayrıldı. Porto ise Portekiz Premier Ligin'de namağlup lider durumda ve oynadığı 25 karşılaşmada 21 galibiyet aldı 4'de beraberliği bulunuyor.