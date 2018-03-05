Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda 2'nci perde açılıyor. İlk maçı Santiago Bernabeu'da 3-1 kazanan Real Madrid, Parc des Princes deplasmanında Paris Saint-Germain ile çeyrek final mücadelesi verecek. Bir diğer rövanş mücadelesinde ise Liverpool, Porto'yu Anfield Stadyumu'nda ağırlayacak.
 

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur ilk maçında Paris Saint-Germain'i Cristiano Ronaldo'nun 2, Marcelo'nun tek golüyle 3-1 yenmeyi başardı. Fransız ekibinin tek golü ise Adrien Rabiot'tan geldi. Kupanın 2 favori ekibi olan ve erken final diye lanse edilen Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in rövanş mücadelesi TSİ 22.45'te başlayacak ve maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek. 

Şampiyonlar Ligi Kupası'nın son 2 şampiyonu Real Madrid, La Liga'da kötü bir sezon geçirse de Şampiyonlar Ligi'nin en önemli favorisi konumunda. Paris Saint-Germain ise Fransa Ligue 1'e ağırlığını koymuş durumda ancak büyük isimlerin transferiyle hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hafta sonu Troyes deplasmanında 11'in vazgeçilmez isimlerini dinlendiren Unai Emery, dinlendirdiği futbolcularıyla birlikte Real Madrid karşısında turu geçmek istiyor. 
 

NEYMAR YOK 


Paris Saint Germain, Ligue 1'in 27'nci hafta mücadelesinde Marsilya'yı 3-0 yenerken, Neymar'ın sakatlığı moralleri bozmuştu. Neymar'ın sahalara dönmesi için 2.5 aylık bir süre olduğu öğrenildi. 
 

LIVERPOOL RAHAT 


Son 16 Turu ilk maçında Portekiz deplasmanında Porto'yu 5-0 mağlup eden Liverpool, ev sahibi olduğu turun 2'nci maçında rahat bir karşılaşmada mücadele edecek. Anfield Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ ile 22.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Alman Felix Zwayer düdük çalacak. Liverpool, Dragoa Stadyumu'nda Sadio Mane'nin 3, Mohammed Salah ve Roberto Firmino'nun 1'er golüyle yenmeyi başardı ve turun kapısın ilk maçta araladı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan iki ekip liglerinde de yüksek performans gösteriyorlar. İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Liverpool, 1 maçını berabere tamamlarken, 1 maçtan da puansız ayrıldı. Porto ise Portekiz Premier Ligin'de namağlup lider durumda ve oynadığı 25 karşılaşmada 21 galibiyet aldı 4'de beraberliği bulunuyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fatih Terim'den başsağlığı mesajı

Fatih Terim'den başsağlığı mesajı
Bursasporlu Titi: 'Le Guen'in takımı şampiyon yapabileceğine inanıyorum'

Bursasporlu Titi: 'Le Guen'in takımı şampiyon yapabileceğine inanıyorum'
Josef de Souza Quaresma'dan özür diledi, Portekizli reddetti!

Josef de Souza Quaresma'dan özür diledi, Portekizli reddetti!
Batalla: Sezon sonunda ayrılacağım

Batalla: Sezon sonunda ayrılacağım
Altınordu, Spor Toto Süper Lig'i istiyor

Altınordu, Spor Toto Süper Lig'i istiyor
Alan Shearer, Mesut Özil'i bombaladı!

Alan Shearer, Mesut Özil'i bombaladı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'dan olay Aziz Yıldırım paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'dan olay Aziz Yıldırım paylaşımı!
Carlos Kameni bekleneni vermedi

Carlos Kameni bekleneni vermedi
Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı

Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı
Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk yaşandı
Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues

Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues