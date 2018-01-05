Şampiyonlar Ligi’ne kadın hakem geliyor

Kulüp futbolunda dünya futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi
’nde iki sezon içinde bir kadın hakemin düdük çalacağı ortaya çıktı.
Alman Bild Gazetesi
bu sezon Bundesliga
’da düdük çalmaya başlayan ve ilk kadın hakem olan Bibiana Steinhaus
ile ilgili UEFA’dan
görüş aldı.
Steinhaus’un Bundesliga
’da iki sezonunu tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde
baş hakem olarak düdük çalacağı belirtildi.
Steinhaus
, Almanya’da ikinci ligin ardından Bundesliga’da bu sezon Hertha Berlin-Werder Bremen
maçıyla siftah yapmıştı.
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Erdinç Şahin