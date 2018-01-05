Şampiyonlar Ligi’ne kadın hakem geliyor

Erdinç Şahin

Kulüp futbolunda dünya futbolunun zirvesi olan’nde iki sezon içinde bir kadın hakemin düdük çalacağı ortaya çıktı.bu sezon’da düdük çalmaya başlayan ve ilk kadın hakem olanile ilgiligörüş aldı.’da iki sezonunu tamamladıktan sonrabaş hakem olarak düdük çalacağı belirtildi., Almanya’da ikinci ligin ardından Bundesliga’da bu sezonmaçıyla siftah yapmıştı.