Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe eğer Benfica engelini geçerse PAOK - Spartak Moskova maçının galibi ile eşleşecek.

RUS VE UKRAYNA TAKIMLARI BİRBİRİYLE OYNAYAMIYOR

Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Kura çekimi turu geçmesi halinde Fenerbahçe'nin bu eşleşme galibiyle ilk olarak hangi sahada oynayacağını belirledi. Fenerbahçe, Benfica'yı elediği takdirde Play-Off'taki ilk maçını evinde oynayacak

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya’nın Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri ise TSİ 14.30’da belli olacak.