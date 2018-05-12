Şampiyonluk ihtimalleri



GALATASARAY PUAN ALIRSA ŞAMPİYON



ÜÇLÜ AVERAJ BAŞAKŞEHİR'İ ŞAMPİYON YAPAR



GENEL AVERAJA BAKILACAK

Haber Merkezi

Süper Lig'in 33. haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Futbolseverler karşılaşmaları büyük bir heyecanla takip ederken bir yandan da şampiyonluk hesapları yapıyor. Bugün oynanan Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip sahadan Rodrigues ve Gomis'in golleriyle sahadan galip ayrıldı ve son haftaya lider girdi.ligin son haftasında oynayacağı Göztepe maçından eğer galip veya beraberlikle ayrılırsa 21. şampiyonluğunu ilan edecek.Eğer Galatasaray,deplasmanından mağlup ayrılıp,vekalan maçlarını kazanırsa takımlar arasındaki üçlü averaja bakılacak. Eşit puandaki takımların kendi aralarındaki averajlarına bakıldığında Medipol Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyon olmuş olacak.Fenerbahçe kalan maçlarını kazanıp, Galatasaray ve Medipol Başakşehir kaybederse. Şampiyonluk için Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın arasındaki ikili averaja bakılacak. Sezon içinde oynanan maçlarda iki ekibin de ikili averajı eşit olduğu için ligdeki genel averaja bakılacak. Genel averajı yüksek olan takım şampiyonluğu kazanacak.Medipol Başakşehir ve Galatasaray kalan maçlarını kazanıp. Fenerbahçe, Karabükspor veya Atiker Konyaspor puan kaybederse sarı lacivertli ekibin şampiyonluk şansı kalmayacak ve Medipol Başakşehir ya da Galatasaray şampiyon olacak. Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in arasındaki averaja bakıldığında Medipol Başakşehir şampiyon olmuş olacak.Kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,Kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz),Genel gol averajına,Gol sayısına,Hükmen yenilgi sayısına bakılıyor.