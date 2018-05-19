Rize'de, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu araçları ile oluşturdukları konvoyla kutlayanlara yönelik tepki gösteren ve caddeyi ulaşıma kapatarak konvoyun önünü kesen Çaykur Rizesporlu bir grup taraftara, polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik Çaykur Rizespor taraftarı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu oluşturdukları araç konvoyu ile kornalar eşliğinde tur atarak kutlayan sarı kırmızılı taraftarlara tepki gösterdi. Caddeyi trafiğe kapatan yeşil mavili taraftarlar, 'İstanbul takımlarının şampiyonluğu Rize'de kutlanamaz' ifadeleri ile araç konvoylarının geçişine izin vermedi. Polis ekipleri dağılmaları yönünde uyardığı gruba cop ve biber gazı ile müdahale etti. Taraftarlar polisin müdahalesi ile ara sokaklara dağıldı. Gerginlik üzerine sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yapamadı.

GALATASARAYLI VE KONYASPORLU TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

Konya'da Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle caddelerde kutlama yaptı. Bu sırada bazı Atiker Konyaspor taraftarları ile sarı kırmızılı taraftarlar arasında kavga yaşandı. Polis biber gazı ve coplarla taraftarları ayırdı.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu olmasının ardından Konya’daki Galatasaraylı taraftarlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle caddeleri doldurdu. Araç konvoylarıyla kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar şehir turu attı. Zafer Meydanı’nda kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar ile Atiker Konyasporlu taraftarlar karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Atiker Konyasporlu taraftarlara bıçak çeken bir Galatasaraylı polis tarafından gözaltına alındı. Çıkan kavgaya polis biber gazı ve coplarla müdahale etti. Bazı Atiker Konyasporlu taraftarlar da Galatasaray bayrağı yaktı.