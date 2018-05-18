Şampiyonluk tişörtleri hazırlanıyor

Futbol takımı mutlu son için hazırlıklarını sürdürürken, pazarlama departmanı da şampiyonluk ürünlerini hazırlamaya başladı.

‘Konsantrasyon’ sloganıyla birlikte 6 farklı tişört ve taraftar formasının pazar gününden itibaren satışa sunulması planlanıyor.

1 puan elde etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray’da başka bir sonuç akla bile getirilmediği için, tişörtlerin basımına şimdiden başlandı. Galatasaray Yönetimi, bu satışlardan yüksek miktarda gelir hedefliyor.

Taraftarların isteği doğrultusunda yeni tasarımlar yapılacağı da gelen haberler arasında.