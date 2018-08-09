Şampuan şişesine kamera takıp kadınları duşta kaydetti!

Kuzey Adası'nda yaşanan olay, polisin operasyonuyla ortaya çıktı.

Polis, Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında çekilmiş toplam 210 gizli kayda ulaştı.

Çoğu 30 yaşından genç onlarca kadın, zanlının konuk evi olarak işlettiği odalarda kalırken, duşa bir kamera yerleştirildiğinden habersizdi.

KAMERAYA UZAKTAN MÜDAHALE EDEBİLİYOR

Şampuan şişelerine yerleştirilen kamera, uzaktan kumanda edilebiliyor, zanlı böylece kadınların omuz ve dizleri arasını kayda alıyordu. Bazı videolarda kadınların yüzleri de görüntüye girdi.

Gece olduğunda şampuan şişelerinden kamerayı çıkartan zanlı, cihazdaki görüntüleri de bilgisayarına yükledi.

KADINLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİ BİLE VERDİ

Bu görüntüleri daha sonra bir cinsel içerikli sitede paylaşan adam, takipçilerden yeni videolar koyması için destek mesajları bile istedi.

Kadınların mesleklerinden etnik kimliklerine birçok kişisel bilgi, videoların altında ifşa edildi.

Zanlı, videoları paylaşırken bu kadınları ne gibi eylemlerle istismar etmek istediğini, özel hayatın gizliliği hakkını da nasıl ihlal ettiğini açık açık anlattı. kimliği açıklanmayan adam, şubat ayında tutuklandı.

VİDEOLARIN TAMAMI YOK EDİLDİ

Polis, kadınların her birine ulaştı, gizlice çıplakken videolarının çekildiğini, cinsel içerikli sitelerde paylaşıldığını anlattı.

Kadınlar, öğrendikleri karşısında şoke olduklarını ve aşağılanmış hissettiklerini söyledi. Polis videoların tamamını da yok etti.

Avukatı, karısının sağlık durumu nedeniyle adamın isminin gizli tutulmasını isterken, mahkeme "Burada en mahrem görüntüleri tüm dünyayla paylaşan 34 kadından bahsediyoruz" sözleriyle bu talebe tepki gösterdi.

MAHKEME KARARINI EKİM AYINDA VERECEK

Nihayetinde yargıç, mahkeme kadının sağlık durumu netleşene kadar adamın kimliğinin gizli kalmasına karar verdi.

Zanlı, 69 farklı suçunu itiraf etti. Sakıncalı yayınlar üretmek ve mahrem görüntü kaydetmek de bunlar arasında.

Bu suçlardan bazıları 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Mahkeme, kararını ekim ayında verecek.

Kaynak:BBC/TÜRKÇE