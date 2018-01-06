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Samsun'da bir adam eşini önce bıçakladı sonra pompalı tüfekle vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde oturan Akın H. (41), boşanma aşamasındaki eşi N.H.'yi (36) bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle vurup kaçtı. Kendi çabaları ile hastaneye giden kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Samsun'da bir adam eşini önce bıçakladı sonra pompalı tüfekle vurdu
Olay, Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Akın H. ile eşi N.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akın H., N.H.'yi bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan kadın, otomobiline binerek Bafra Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahale ardından ağır yaralı kadın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Akın H.'nin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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