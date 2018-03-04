Samsun'da bir kişi telefonla 14 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi, 'bankadan arıyorum' diyen dolandırıcının tuzağına düşerek, yaklaşık 14 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi telefonla 14 bin lira dolandırıldı
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Yakup Çelebi'yi (53) cep telefonundan arayarak kendisini bankacı olarak tanıtan kimliği belirsiz bir dolandırıcı, 10 yıl geçmişe dayalı banka bilgilerini kendisine tekrar edip 10 yıl önce çektiği krediden kendisine 425 lira geri ödeme yapılacağını, banka hesap numarası gerektiğini söyleyerek, cep telefonuna gönderdiği mesajların bilgilerini okumasını istedi. Bankacı sandığı dolandırıcıya inanan Yakup Çelebi'nin kredi kartından, bin 900 ve 800 dolar ile 5 bin 500 lira para çekildi. Dolandırıldığını anladığında polise şikayette bulunan Çelebi, olayda bankanın kusurlu olduğunu savunarak, bankanın mağduriyetini gidermesini istedi ve dolandırıcıdan da şikayetçi oldu. 


BENİ ARAYAN KİŞİ TÜM GEÇMİŞİMİ BİLİYORDU


Banka kartının internet bankacılığına kapalıyken kendi iradesi dışında internet bankacılığına açıldığını ve yine 2 bin lira olan kredi kartı alışveriş limitinin kendisinin haberi yokken 15 bin liraya çıkarıldığını ileri süren Yakup Çelebi, "Beni bankacı olduğunu söyleyerek arayan kişi 10 yıl geçmiş banka çalışmalarımı ve çektiğim kredi ile ilgili her şeyi biliyordu. Benim adresimden, anne-baba adımdan emekli olduğum iş yeri telefon numaramdan her şeyden haberi vardı. Bu bilgileri bankadan almış ki her şeyi biliyor. Kredi kartımla 2 kez Ukrayna'dan alışveriş yapılmış olduğunu öğrendim. Yaklaşık 14 bin lira zararım var. Dolandırıcıların yakalanıp cezalandırılmasını ve bankanın da benim mağduriyetimin gidermesini istiyorum" dedi. 

İHA


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