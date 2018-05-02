Samsun'da ByLock'tan gözaltına alınan 3 kişiye adli kontrol

Can Hakman

soruşturması kapsamında(KOM)ekipleri tarafından 6 gün önce Samsun merkezde gözaltına alınan Hatice K., Çarşamba ilçesinde gözaltına alınan Yasemin K. ve Çorum'da 9 gün önce yakalanarak gözaltına alınan Emrah I.'nın emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Hatice K.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Yasemin K.'nin ByLock kullanıcısı ve örgütün kapatılan Sakarya dershanesi çalışanı olduğu, Emrah I.'nın ise hem ByLock kullanıcısı olduğu hem de örgütün Bafra ilçesi ile Bayburt ilindeki okullarında görev yaptığı tespit edildi.'ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hatice K., Yasemin K. ve Emrah I., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İHA