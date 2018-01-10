Samsun'da hastanede skandal görüntüler



"SONRA LİNÇ EDİYORLAR" DİYEREK DALGA GEÇTİ



İŞTE O SKANDAL GÖRÜNTÜLER:

Hastanede skandal görüntü! Yeni doğan bebeğin kafasından tutarak oynadılar

Gizem Yetil

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşireye yeni doğmuş bir bebek emanet edildi. 2 kız bebeklerle ilgileniyordu. Onlara bu görevi verenler öyle zannediyordu.Bebek ağlamaya başlayınca genç kız onun bir canlı olduğunu unutarak, daha ilk adımı attığı mesleğinin kutsallığını ayaklar altına aldı. Yeni doğmuş bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve kendince susturmaya çalıştı.Önce ağzını sıktı, sonra da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi aksine daha da arttı. Hatta yüzü kıpkırmızı oldu.Stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattı ve o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.