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Samsun'da hastanede skandal görüntüler

Samsun'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğe yaptıkları adeta şoke etti. Bu kan donduran görüntüleri de hiç çekinmeden sosyal medya hesabından paylaştı
 

10 Ocak 2018, Çarşamba 22:50
Samsun'da hastanede skandal görüntüler
Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşireye yeni doğmuş bir bebek emanet edildi. 2 kız bebeklerle ilgileniyordu. Onlara bu görevi verenler öyle zannediyordu. 

Bebek ağlamaya başlayınca genç kız onun bir canlı olduğunu unutarak, daha ilk adımı attığı mesleğinin kutsallığını ayaklar altına aldı. Yeni doğmuş bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve kendince susturmaya çalıştı.

Önce ağzını sıktı, sonra da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi aksine daha da arttı. Hatta yüzü kıpkırmızı oldu.  


"SONRA LİNÇ EDİYORLAR" DİYEREK DALGA GEÇTİ


Stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattı ve o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.

Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.


İŞTE O SKANDAL GÖRÜNTÜLER:





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