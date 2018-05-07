Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Samsun’da, ailelerinin haber alamayarak yaşadıkları eve gittiği iki erkek kardeş ölü bulundu

Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Samsun'daki olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Cihat Balcı (25) ve kardeşi Metehan Balcı’dan (21) haber alamayan ailesi, çocuklarının yaşadıkları eve geldi.

Eve giren aile, çocuklarının odada hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kardeşinde yaşamını yitirdiğini belirledi.


UYUŞTURUCU MADDE İDDİASI


Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen kardeşlerin cesetleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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