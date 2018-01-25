Samsun’da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı

43 MAHALLENİN ELEKTRİĞİ GİTTİ

KARIN 50 SANTİME ULAŞMASI BEKLENİYOR

Mine Bozkurt

Samsun´da kar yağışı nedeniyle Terme İlçesi´nde Ambartepe Mahallesi ile Örencik Mahalle yolları, Yakakent İlçesi´nde Asmapınar-Çepni grup yolu, Vezirköprü İlçesi´nde Duruçay ve Kızılcakoru grup yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi´ne 7 ihbar geldiği, ihbarların tamamına gerekli müdahalenin yapıldığı ifade edildi. 43 mahalleye trafolarda meydana gelen arızalar nedeniyle elektrik verilemediği belirtildi.Meteoroloji 10´uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise kar yağışının cuma günü sabahına kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği zaman zaman yağışın kuvvetli olacağı kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 20-50 cm yüksekliğe ulaşmasının beklendiği ifade edildi.Hava sıcaklığının iç ve yüksek kesimlerde 0 derecenin altında olması nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.