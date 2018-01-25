Samsun´da silahlı kavga: 3 yaralı

Olay Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama işyerinde meydana geldi.
İddiaya göre K.D., N.T. ve O.T. arkadaşları olan M.T.´nin işyerine geldi. 4 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.D., N.T. ve O.T. tabanca ile vurularak yaralandı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine çağırılan ambulansla 3 yaralı Bafra İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan O.T. yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Polis şüpheli M.T.´nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Mine Bozkurt