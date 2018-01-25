Samsun´da silahlı kavga: 3 yaralı

Samsun´un Bafra ilçesinde oto kiralama şirketi bulunan M.T., işyerine gelen ve tartıştığı 3 arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı
 

Samsun´da silahlı kavga: 3 yaralı
Olay Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama işyerinde meydana geldi.

İddiaya göre K.D., N.T. ve O.T. arkadaşları olan M.T.´nin işyerine geldi. 4 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.D., N.T. ve O.T. tabanca ile vurularak yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR


Olay yerine çağırılan ambulansla 3 yaralı Bafra İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan O.T. yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI


Polis şüpheli M.T.´nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Keşan’da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Keşan’da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Kadıköy’deki cinayetle ilgili 1 tutuklama

Kadıköy’deki cinayetle ilgili 1 tutuklama
Pendik’te otomobil üst geçitten uçtu

Pendik’te otomobil üst geçitten uçtu
Kimyasal madde yüklü TIR'a tren çarptı

Kimyasal madde yüklü TIR'a tren çarptı
Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon direği devirdi

Vatan Caddesi'nde damperi açılan kamyon direği devirdi
Boşanma aşamasındaki kocasına kar maskeli tuzak kurup senet imzalattı

Boşanma aşamasındaki kocasına kar maskeli tuzak kurup senet imzalattı
Köpeği aracın arkasında sürükleyerek öldürdü!

Köpeği aracın arkasında sürükleyerek öldürdü!
Diyarbakır'da cezaya kızan bir grup vatandaş DEDAŞ binasını bastı!

Diyarbakır'da cezaya kızan bir grup vatandaş DEDAŞ binasını bastı!
Lüks otomobil kazanmak için linke tıkladılar, banka hesapları boşaltıldı!

Lüks otomobil kazanmak için linke tıkladılar, banka hesapları boşaltıldı!
Parçaladığı tilki ve doğanla fotoğraf çekilen gençten tarihi çark

Parçaladığı tilki ve doğanla fotoğraf çekilen gençten tarihi çark
Kaçak içki imalatı yapan bu kez öğretim görevlisi çıktı!

Kaçak içki imalatı yapan bu kez öğretim görevlisi çıktı!