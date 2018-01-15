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Samsun'da yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu

Samsun'da yalnız yaşayan Yusuf Şengöz (63) evinin önünde temizlik işçileri tarafından ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Samsun'da yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu
Olay bugün İlkadım İlçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde çöpleri toplayan temizlik işçileri yalnız yaşayan Yusuf Şengöz’ü evinin önünde yerde hareketsiz halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri Şengöz’ün öldüğünü tespit etti. Polisin olay yerinde yaptığı incemele, ardından alkollü olduğu öne sürülen Şengöz’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis soruşturma başlatırken Şengöz’ün kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla belirleneceği kaydedildi.

DHA
 


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