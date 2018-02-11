Samsun'da yangın: 3 ölü

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu yaşlı bir kadın ile engelli 2 kızı yaşamını yitirdi

Samsun'da yangın: 3 ölü
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sevim Semiz'in (80) torunu Selim Yağcı, anneannesine sürpriz yapmak amacıyla haber vermeden İstanbul'dan ilçeye geldi.

Anneannesinin Özyurt Mahallesi'ndeki evine giden Yağcı, evin yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Eve giren Yağcı, anneannesini alevlerin arasından çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede, Semiz'in kızları Emine Semiz (50) ile Havva Gülen'in (60) cansız bedenini buldu.

Sevim Semiz de evin önünde ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emine Semiz ve Havva Gülen kardeşlerin konuşma, görme ve duyma engelli oldukları, Gülen'in İstanbul'da yaşadığı, annesini görmek amacıyla Samsun'a geldiği öğrenildi.

Anne ile kızlarının cenazeleri, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA


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