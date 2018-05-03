Samsun'da Yusuf Ziya Yılmaz koltuğunu Zihni Şahin'e devretti

Senim Tanay

Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifasının ardından olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni belediye başkanı için gizli oy yöntemi ile seçim yaptı. Mecliste MHP Grubu'nun da desteklediği Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 69 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile eski Başkan Yusuf Ziya Yılmaz arasında makam odasında devir teslim töreni düzenlendi. Törenin ardından Başkan Zihni Şahin, Yusuf Ziya Yılmaz’dan makamını devraldı.AK Parti Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmada,dedi.