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Samsun'daki genç 1 dakikada dünyayı güzelleştirdi

Samsun’da yağışlı havada tramvaya binen bir genç, yolcular arasındaki 11 yaşlarındaki Suriyeli çocuğu fark etti

Samsun'daki genç 1 dakikada dünyayı güzelleştirdi
Çocuğun bir ayağı çıplaktı, diğer ayağındaki ayakkabı ise yırtıktı. Çocuğun yanına giden genç adam, ayakkabılarını ona vermek istedi. Utanan çocuk sessiz kalıp, başını eğdi. Bunun üzerine genç adam, ayakkabılarını çıkarıp, kendi elleriyle çocuğa giydirdi. Bağcıklarını da eğilip kendisi bağladı.


"HERKES ÇOK DUYGULANDI"


Çorapları ile kalan genç, sessizce tramvaydaki yerine gitti. O anları fotoğraflayan lise öğrencisi Emre Köse “Herkes çok duygulandı. O sahneyi ömür boyu unutmayacağım” dedi.


ARANIYOR


Samsun Belediyesi yardım için ayakkabısız çocuğu, teşekkür etmek için iyiliksever genci arıyor.


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