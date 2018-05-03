Samsun'daki genç 1 dakikada dünyayı güzelleştirdi



"HERKES ÇOK DUYGULANDI"



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İdil Janet Demiray

Çocuğun bir ayağı çıplaktı, diğer ayağındaki ayakkabı ise yırtıktı. Çocuğun yanına giden genç adam, ayakkabılarını ona vermek istedi. Utanan çocuk sessiz kalıp, başını eğdi. Bunun üzerine genç adam, ayakkabılarını çıkarıp, kendi elleriyle çocuğa giydirdi. Bağcıklarını da eğilip kendisi bağladı.Çorapları ile kalan genç, sessizce tramvaydaki yerine gitti. O anları fotoğraflayan lise öğrencisi Emre Köse “Herkes çok duygulandı. O sahneyi ömür boyu unutmayacağım” dedi.Samsun Belediyesi yardım için ayakkabısız çocuğu, teşekkür etmek için iyiliksever genci arıyor.