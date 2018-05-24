Samsun Gençlik Festivali 20-23 Haziran'da!
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve Karadeniz’in dört bir yanından gelen müzikseverlerin akınına uğrayan Samsun Gençlik Festivali, ikinci kez yola çıkmak için hazır
Ülkemizde 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçim sebebiyle, bir gün öne çekilerek 20 / 23 Haziran tarihlerinde, Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım’ın organizasyonu ile düzenlenecek festival Sheraton Grand Beach’te gerçekleşecek.
Başta Samsun olmak üzere, Karadeniz bölgesinde yaşayan tüm müzikseverleri; %100 müzik ve eğlence ile ağırlayacak olan Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Samsun Gençlik Festivali, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da yayınlanacak.
Festivalin kadrosu şöyle sıralanıyor:
20 Haziran 2018 Çarşamba
Teoman
Pentagram
Pinhani
Ezhel
Kurtalan Ekspres
Can Gox
Gündoğarken
21 Haziran 2018 Perşembe
Duman
Hayko Cepkin
Cem Adrian
Pamela
Pera
Sena Şener
What da Funk
22 Haziran 2018 Cuma
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Moğollar
Adamlar
Niyazi Koyuncu
Gülçin Ergül
YÖKŞ
23 Haziran 2018 Cumartesi
Şebnem Ferah
maNga
Sagopa Kajmer
Umut Kuzey
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Samida
Çamur