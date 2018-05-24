Samsun Gençlik Festivali 20-23 Haziran'da!

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve Karadeniz’in dört bir yanından gelen müzikseverlerin akınına uğrayan Samsun Gençlik Festivali, ikinci kez yola çıkmak için hazır

24 Mayıs 2018, Perşembe 14:01
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Ülkemizde 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçim sebebiyle, bir gün öne çekilerek 20 / 23 Haziran tarihlerinde, Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım’ın organizasyonu ile düzenlenecek festival Sheraton Grand Beach’te gerçekleşecek.


Başta Samsun olmak üzere, Karadeniz bölgesinde yaşayan tüm müzikseverleri; %100 müzik ve eğlence ile ağırlayacak olan Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Samsun Gençlik Festivali, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da yayınlanacak.


Festivalin kadrosu şöyle sıralanıyor:

20 Haziran 2018 Çarşamba 

Teoman

Pentagram

Pinhani

Ezhel

Kurtalan Ekspres

Can Gox

Gündoğarken


21 Haziran 2018 Perşembe

Duman

Hayko Cepkin

Cem Adrian

Pamela

Pera

Sena Şener

What da Funk


22 Haziran 2018 Cuma

Athena

Selda Bağcan & Boom Pam

Moğollar

Adamlar

Niyazi Koyuncu

Gülçin Ergül

YÖKŞ


23 Haziran 2018 Cumartesi

Şebnem Ferah

maNga

Sagopa Kajmer

Umut Kuzey

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Samida

Çamur


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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