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Samsun'un 220 milyonluk kredi talebi kabul edildi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, hayata geçirilecek çeşitli yatırımlar için İller Bankasından (İlbank) kullanılacak 220 milyon liralık ek kredi talebiyle ilgili maddeleri kabul etti
 

15 Ocak 2018, Pazartesi 18:56
Samsun'un 220 milyonluk kredi talebi kabul edildi
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Ocak Ayı 2. Birleşiminin 1. Oturumuna ait Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

57 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ


Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında komisyondan gelen 57 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

220 MİLYON TL'LİK EK KREDİ TALEBİ KABUL EDİLDİ


Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından 220 milyon TL’lik ek kredi kullanılması talebine ilişkin 9 madde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
 
İller Bankasından alınması planlanan 220 milyon kredinin 20 milyon TL’si bitümlü sıcak karışım yapımı işi, 20 milyonu Bilişim Merkezi inşaatı, 40 milyonu OMÜ hafif raylı sistem yapım işi, 7,5 milyonu 24 derslikli okul yapımı, 7,5 milyonu ocaktan mıcır çıkartılması, nakli ve üretilmesi işi, 7,5 milyonu Bafra-Kızılırmak 2. etap peyzaj ve rekreasyon yapım işi, 7,5 milyonu Bafra çok amaçlı salon yapım işi, 50 milyonu büyükşehir sınırları içerisinde bulunan ilçe yollarının bitümlü sıcak karışım ve beton yol yapımı işi ve 60 milyonu da 2018 yılı içerisinde yapılacak projelerde harcanmak için kullanılacak.
 


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