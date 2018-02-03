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Samsun Valisi Osman Kaymak vatandaşın kara saplanan aracını itti

Samsun Valisi Osman Kaymak, karlı yolda kalan vatandaşın otomobilini iterek kurtarılmasına yardımcı oldu

Samsun Valisi Osman Kaymak vatandaşın kara saplanan aracını itti
Vali Osman Kaymak, bugün 19 Mayıs ilçesini ziyaret etti. Vali Kaymak ve beraberindekiler, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Doğa ve İzci Kampı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


KARA SAPLANDIĞINI GÖRENCÜ MAKAM ARACINDAN İNDİ


Osman Kaymak, dönüş yolunda bir vatandaşın aracının kara saplanarak mahsur kaldığını fark edince makam aracından indi.


TAKDİR TOPLADI


Vali ve beraberindekiler yol güzergahında kara saplanan otomobili iterek kurtarılmasını sağladı. Vali’nin bu hareketi takdir topladı.
 


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