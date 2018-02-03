Samsun Valisi Osman Kaymak vatandaşın kara saplanan aracını itti



KARA SAPLANDIĞINI GÖRENCÜ MAKAM ARACINDAN İNDİ



TAKDİR TOPLADI

Gizem Yetil

Vali Osman Kaymak, bugün 19 Mayıs ilçesini ziyaret etti. Vali Kaymak ve beraberindekiler, 19 Mayıs ilçesinde bulunan’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Osman Kaymak, dönüş yolunda bir vatandaşın aracının kara saplanarak mahsur kaldığını fark edince makam aracından indi.Vali ve beraberindekiler yol güzergahında kara saplanan otomobili iterek kurtarılmasını sağladı. Vali’nin bu hareketi takdir topladı.