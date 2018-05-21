Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki M.A.O., evlerinin banyosunda canına kıydı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.A.O. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.A.O.'nun ölümüne, son yıllarda intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununun yol açtığı iddia edildi.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. M.A.O.'nun bilgisayarına ve cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M.A.O. için evinin önünde helallik alındı ve dua edildi. Gözyaşlarının sel olduğu küçük çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.