Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı ile Aydınlık Caddesi'nin kesiştiği yerde meydana gelmişti. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Selim Y. (39), eşiyle boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a gelmiş, baldızı Öznur I.'ya (39) sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek yaralamıştı. Olay yerinden kaçmak isteyen 3 çocuk babası Selim Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu silahıyla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilmişti. Eşinin Samsun'da kendisine boşanma davası açtığı, kendisinin ise boşanmak istemediği öğrenilen Selim Y., Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.