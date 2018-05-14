Polise bir vatandaş tarafından Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü’nün korkuluklarında bir kadının intihar edeceği yönünde ihbar yapıldı. Asayiş Büro ekipleri ihbar üzerine olay yerine intikal etti.





Nehre atlamak için köprünün korkuluklarında bulunan S.D. isimli kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edilen kadın bulunduğu yerden alındı.

2 AY ÖNCE 2 GENÇ İNTİHAR ETTİ

Çetinkaya Köprüsü’nden yaklaşık 2 ay önce de 2 genç Kızılırmak Nehri’ne atlayarak hayatlarını kaybetmişti. Polis yaşanacak ikinci bir olayı önleyerek kadını kurtardı.