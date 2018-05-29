Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda bir evde çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı.

Asayiş Büro ekipleri bu bilgi doğrultusunda Doğankaya Mahallesi’nde R.H.’nin (60) evine baskın düzenledi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan baskında evde ve evin bahçesinde yapılan aramalarda 5 adet çeşitli çapta tabanca, tabancalara ait şarjör, 1 av tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.H. ifadesi alınmak üzere Asayiş Büroya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







