Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı 181. Sokak Kavşağında meydana geldi. S.Ö. idaresindeki otomobil, A.G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTİYORDU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen refüjde bulunan 14 yaşındaki Buse Aydın ile 5 yaşlarındaki kardeşi Aybars Kaan Aydın'a çarptı.

Kazada, Buse Aydın, Aybars Kaan Aydın ile Zülal Güner yaralandılar. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

8. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Ağır yaralanan ortaokul 8. sınıf öğrencisi Buse Aydın yapılan müdahalelere rağmen kazadan yaklaşık 2 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.