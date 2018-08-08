Samsun’da şiddetli yağış uyarısı Samsun Valiliği kentin merkez ve batı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’un merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli, doğu ilçelerinde ise aşırı yağış beklendiği belirtildi