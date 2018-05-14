Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.