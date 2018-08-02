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Samsun'da yaşlı adamı ölesiye döven kişi ikinci kez serbest bırakıldı

Samsun Bafra'da 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı öldüresiye döven ve dün Eskişehir’de polise teslim olan Ç.Y.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

02 Ağustos 2018, Perşembe 16:55 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2018, Perşembe 17:07
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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz’ı (70), ıslandığı için tepki vermesi üzerine dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verilmişti.

Yakalama talimatının ardından iki şüpheliden Ç.Y.D., dün Eskişehir’de bulunan Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olmuştu.

Bugün ifadesi alınan Ç.Y.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA


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