Samsun'da yaşlı adamı ölesiye döven kişi ikinci kez serbest bırakıldı

Samsun'da yaşlı adamı ölesiye döven kişi ikinci kez serbest bırakıldı Samsun Bafra'da 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı öldüresiye döven ve dün Eskişehir’de polise teslim olan Ç.Y.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı