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Samsung 320 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor

Hali hazırda akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, bu unvanını 2018’de de koruyacak gibi görünüyor. Zira şirketin 2018 hedeflerine dair sızdırılan rapor da bu durumun en net göstergesi diyebiliriz

Samsung 320 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor
Kore’de yayın yapan ve Samsung’a yakınlığı ile tanınan The Investor tarafından sızdırılan rapora göre, Samsung 2018 yılı içerisinde 320 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor. Güney Koreli teknoloji devine göre bu hedef aslında biraz düşük. Düşük olmasının temel nedeni ise doyuma ulaşmış olan akıllı telefon pazarı.

Teknoloji dünyası ile içli dışlı olan analistler, 2018’de Apple 200 milyon, Huawei’nin ise 150 milyon akıllı telefon satacağını iddia etmişti. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Samsung, 2018’de de en fazla akıllı telefon satan şirket unvanını korumuş olacak.

Samsung’un 2018 hedeflerinde, tablet ve giyilebilir cihazlara dair bazı veriler de bulunuyor. Buna göre, Samsung bu yıl içerisinde 20 milyon tablet ve 5 milyon da giyilebilir cihaz satmayı hedefliyor. Ayrıca Güney Koreli şirket 320 milyon akıllı telefonun yanı sıra, 40 milyon da özelliksiz telefon satmayı amaçlıyor. Yani bildiğimiz klasik tuşlu, işletim sistemine sahip olmayan tabiri caizse “alo desin yeter” dediğimiz cihazlar bu kapsama giriyor.

Bakalım teknoloji dünyasının önemli isimleri Samsung’un 2018 hedeflerini nasıl yorumlayacaklar. Zira 320 milyon akıllı telefon pek de azımsanacak bir miktar değil.
 

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