Samsung akıllı gözlük sektörüne adım atıyor

Adem Özdoğan

Bilindiği üzere akıllı gözlük alanındaki en somut adım Google tarafından atılmıştı. Google Glass isimli ürün prototip aşamasındayken büyük ses getirmiş fakat seri üretime tam anlamıyla geçememişti. Bu durumun birden fazla nedeni olsa da’ın önündeki en büyük engel, yüksek üretim maliyetiydi. Haliyle cihazın satış fiyatının da uçuk olması, kullanıcıların bu ürüne karşı mesafeli davranmasına neden oldu.Google’dan sonra Apple’ın yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Fakatmerkezli şirketten bu konuda henüz somut bir adım atılmış değil. İşin garip yanı, herkesya da Google’dan bir hamle beklerken Samsung’un da akıllı gözlükler üzerine çalışmalar yapıyor olması. Üstelikmodeli için logosunu bile tescilletmiş durumda.Evet,kaynaklı bazı raporlara göremodeli için logosunu bile tasarlamış durumda. Söz konusu logoya aşağıdan göz atabilirsiniz.biraz çapraz konumlandırılmış insan gözünü andırıyor. Elbette bu konuda henüz net bir bilgi yok. Samsung’un bu konuda herhangi bir sürpriz yapıp yapmayacağını’nde göreceğiz.