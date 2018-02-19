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Samsung akıllı gözlük sektörüne adım atıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung akıllı gözlük işine mi giriyor? Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir logo teknoloji gündeminde de ses getirdi. Samsung tarafından tescillenen logonun MWC’de tanıtılacak olan yeni bir akıllı gözlüğe ait olduğu söyleniyor

Samsung akıllı gözlük sektörüne adım atıyor
Bilindiği üzere akıllı gözlük alanındaki en somut adım Google tarafından atılmıştı. Google Glass isimli ürün prototip aşamasındayken büyük ses getirmiş fakat seri üretime tam anlamıyla geçememişti. Bu durumun birden fazla nedeni olsa da Google Glass’ın önündeki en büyük engel, yüksek üretim maliyetiydi. Haliyle cihazın satış fiyatının da uçuk olması, kullanıcıların bu ürüne karşı mesafeli davranmasına neden oldu.

Google’dan sonra Apple’ın yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Fakat Cupertino merkezli şirketten bu konuda henüz somut bir adım atılmış değil. İşin garip yanı, herkes Apple ya da Google’dan bir hamle beklerken Samsung’un da akıllı gözlükler üzerine çalışmalar yapıyor olması. Üstelik Samsung akıllı gözlük modeli için logosunu bile tescilletmiş durumda.

Evet, Güney Kore kaynaklı bazı raporlara göre Samsung akıllı gözlük modeli için logosunu bile tasarlamış durumda. Söz konusu logoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Logo biraz çapraz konumlandırılmış insan gözünü andırıyor. Elbette bu konuda henüz net bir bilgi yok. Samsung’un bu konuda herhangi bir sürpriz yapıp yapmayacağını Mobil Dünya Kongresi’nde göreceğiz.
 

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