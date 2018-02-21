Samsung, Apple yüzünden zarar edecek!

Kamuoyuna iPhone X’in satış rakamları bazında iyi gittiği yansıtılsa da gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Öncelikli olarak iPhone X tedarikçileri patlak verdi. Siparişlerin yarı yarıya azaldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Apple
cephesinden iPhone X
üretiminde kesime gidilebileceği bilgisi geldi. Peki bu durum Samsung
tarafını nasıl etkileyecek? İşte madalyonun diğer yüzü.
Samsung zararın eşiğinde
Bilindiği üzere iPhone X
’te kullanılan OLED
ekranları Samsung üretiyor. OLED ekranda bulunan dokunmatik sensörlerle birlikte Apple ekran başına 100 dolar gibi bir meblağ ödüyor. Bu ücret, iPhone 8’de kullanılan IPS LCD
ekran için ödenen ücretin iki katından bile fazla.
iPhone X
satışlarının çok ütopik rakamlara ulaşacağı öngörüsü, Samsung’u ek tesisler açmak zorunda bırakmıştı. Apple’a yüklü miktarda OLED ekran
satacağını düşünen Samsung, üretim kapasitesini hatırı sayılır oranda arttırdı.
Fakat Apple’ın iPhone X
üretiminde kesintiye gitme kararı, Samsung’un planlarını da bozdu. Keza Güney Koreli teknoloji devinin önünde şu an 2 seçenek bulunuyor. Ya OLED
ekran üretimini devam ettirip, önümüzdeki nesil iPhone modelleri için stok yapacak, ya da bir süreliğine bu tesislerin kepengini kapatacak. Bakalım Samsung’un tercihi hangisi olacak?
Adem Özdoğan