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Samsung, Apple yüzünden zarar edecek!

Apple’ın geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunduğu iPhone X hızlı bir başlangıca imza atmıştı. Kısa süre içerisinde en fazla satan iPhone modellerinden biri olan iPhone X sonrasında ise duraklama devrine girdi
 

Samsung, Apple yüzünden zarar edecek!
Kamuoyuna iPhone X’in satış rakamları bazında iyi gittiği yansıtılsa da gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Öncelikli olarak iPhone X tedarikçileri patlak verdi. Siparişlerin yarı yarıya azaldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Apple cephesinden iPhone X üretiminde kesime gidilebileceği bilgisi geldi. Peki bu durum Samsung tarafını nasıl etkileyecek? İşte madalyonun diğer yüzü.
Samsung zararın eşiğinde

Bilindiği üzere iPhone X’te kullanılan OLED ekranları Samsung üretiyor. OLED ekranda bulunan dokunmatik sensörlerle birlikte Apple ekran başına 100 dolar gibi bir meblağ ödüyor. Bu ücret, iPhone 8’de kullanılan IPS LCD ekran için ödenen ücretin iki katından bile fazla.

iPhone X satışlarının çok ütopik rakamlara ulaşacağı öngörüsü, Samsung’u ek tesisler açmak zorunda bırakmıştı. Apple’a yüklü miktarda OLED ekran satacağını düşünen Samsung, üretim kapasitesini hatırı sayılır oranda arttırdı.

Fakat Apple’ın iPhone X üretiminde kesintiye gitme kararı, Samsung’un planlarını da bozdu. Keza Güney Koreli teknoloji devinin önünde şu an 2 seçenek bulunuyor. Ya OLED ekran üretimini devam ettirip, önümüzdeki nesil iPhone modelleri için stok yapacak, ya da bir süreliğine bu tesislerin kepengini kapatacak. Bakalım Samsung’un tercihi hangisi olacak?


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