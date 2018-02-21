Samsung, Apple yüzünden zarar edecek!

Adem Özdoğan

Kamuoyuna iPhone X’in satış rakamları bazında iyi gittiği yansıtılsa da gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı. Öncelikli olarak iPhone X tedarikçileri patlak verdi. Siparişlerin yarı yarıya azaldığı ortaya çıktı. Sonrasında isecephesindenüretiminde kesime gidilebileceği bilgisi geldi. Peki bu durumtarafını nasıl etkileyecek? İşte madalyonun diğer yüzü.Bilindiği üzere’te kullanılanekranları Samsung üretiyor. OLED ekranda bulunan dokunmatik sensörlerle birlikte Apple ekran başına 100 dolar gibi bir meblağ ödüyor. Bu ücret, iPhone 8’de kullanılanekran için ödenen ücretin iki katından bile fazla.satışlarının çok ütopik rakamlara ulaşacağı öngörüsü, Samsung’u ek tesisler açmak zorunda bırakmıştı. Apple’a yüklü miktardasatacağını düşünen Samsung, üretim kapasitesini hatırı sayılır oranda arttırdı.Fakat Apple’ınüretiminde kesintiye gitme kararı, Samsung’un planlarını da bozdu. Keza Güney Koreli teknoloji devinin önünde şu an 2 seçenek bulunuyor. Yaekran üretimini devam ettirip, önümüzdeki nesil iPhone modelleri için stok yapacak, ya da bir süreliğine bu tesislerin kepengini kapatacak. Bakalım Samsung’un tercihi hangisi olacak?