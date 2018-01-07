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Samsung Exynos 9810’un teknik özellikleri şekilleniyor

Kasım ayı içerisinde resmileştirilen ancak hakkında pek fazla detaya yer verilmeyen Galaxy S9 ailesinin işlemcisi Exynos 9810 detaylanıyor
 

Samsung Exynos 9810’un teknik özellikleri şekilleniyor
Mobil işlemci pazarının en büyük şirketlerinden Samsung, ilk kez Galaxy S9 ve S9 Plus’ta yer vereceği Exynos işlemcisinin detaylarını ortaya çıkardı. 2 ay önce lanse edilen yonga setinin ek özellikleri oldukça dikkat çekici.

Daha önceden de bildiğimiz gibi amiral gemisi, beklendiği gibi 8nm değil 10nm üretim teknolojisiyle sunuluyor. İkinci nesil 10nm FinFET ile üretim bandından çıkan işlemci bu yönüyle esasında teknoloji severleri hayal kırıklığına uğrattı. Henüz tam olarak netleşmese de yeni yonga setinin 4+4 çekirdeğe sahip olacağı, ilk dördün performans için tasarlandığı ve 2.9 GHz‘e kadar çıkabildiği konuşuluyor. İkinci dörtlü ise tahmin edebileceğiniz üzere tasarruf için optimize edilmiş. İddialara göre artırılmış önbellek kapasitesinin de desteğiyle tek çekirdekte eski nesle nazaran %100 performans artışı sağlanacak. Bu artış çok çekirdekte %40 olacak.

Öte yandan 3 boyutlu hibrit yüz tanıma sistemi Exynos 9810‘la beraber sunuluyor olacak. Bunun sayesinde yalnızca güvenlik özellikleri değil, animoji ve yüz filtreleri gibi eğlenceli şeyler de geliştiriliyor. Nesne tanıma, geliştirilmiş görüntü işleme gibi detaylarla süslenen Exynos işlemci, kamera performansında da iyileşme vaadi sunabilecek. Dahası, 4K’da 120 fps’e kadar sağlanan görüntü işleme özelliği modele heyecan katıyor.

Tepe model içerisinde yer alan Cat.18 LTE modemi sayesinde S9 ailesi, 1.2 Gbps‘e kadar indirme, 200 Mbps’e kadar upload hızı vaat ediyor olacak. Her yıl olduğu gibi Exynos işlemcili S9’lar Avrupa bölgesinde, Snapdragon’lı S9’lar ise Amerika bölgesinde görev alacak.
 

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