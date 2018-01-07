Samsung Exynos 9810’un teknik özellikleri şekilleniyor

Adem Özdoğan

Mobil işlemci pazarının en büyük şirketlerinden Samsung, ilk kez Galaxyveyer vereceği Exynos işlemcisinin detaylarını ortaya çıkardı. 2 ay önce lanse edilen yonga setinin ek özellikleri oldukça dikkat çekici.Daha önceden de bildiğimiz gibi amiral gemisi, beklendiği gibideğilüretim teknolojisiyle sunuluyor. İkinci nesil 10nmile üretim bandından çıkan işlemci bu yönüyle esasında teknoloji severleri hayal kırıklığına uğrattı. Henüz tam olarak netleşmese de yeni yonga setininsahip olacağı, ilk dördün performans için tasarlandığı ve‘e kadar çıkabildiği konuşuluyor. İkinci dörtlü ise tahmin edebileceğiniz üzereiçin optimize edilmiş. İddialara göre artırılmış önbellek kapasitesinin de desteğiyle tek çekirdekte eski nesle nazaransağlanacak. Bu artış çok çekirdekte %40 olacak.Öte yandan 3 boyutlu hibrit yüz tanıma sistemi‘la beraber sunuluyor olacak. Bunun sayesinde yalnızca güvenlik özellikleri değil,ve yüz filtreleri gibi eğlenceli şeyler de geliştiriliyor. Nesne tanıma, geliştirilmiş görüntü işleme gibi detaylarla süslenen Exynos işlemci, kamera performansında da iyileşme vaadi sunabilecek. Dahası,fps’e kadar sağlanan görüntü işleme özelliği modele heyecan katıyor.Tepe model içerisinde yer alanmodemi sayesindeailesi,‘e kadar indirme, 200 Mbps’e kadar upload hızı vaat ediyor olacak. Her yıl olduğu gibiişlemcili S9’larbölgesinde,S9’lar isebölgesinde görev alacak.