Samsung Exynos 9810’un teknik özellikleri şekilleniyor

Mobil işlemci pazarının en büyük şirketlerinden Samsung, ilk kez Galaxy S9
ve S9 Plus’ta
yer vereceği Exynos işlemcisinin detaylarını ortaya çıkardı. 2 ay önce lanse edilen yonga setinin ek özellikleri oldukça dikkat çekici.
Daha önceden de bildiğimiz gibi amiral gemisi, beklendiği gibi 8nm
değil 10nm
üretim teknolojisiyle sunuluyor. İkinci nesil 10nm FinFET
ile üretim bandından çıkan işlemci bu yönüyle esasında teknoloji severleri hayal kırıklığına uğrattı. Henüz tam olarak netleşmese de yeni yonga setinin 4+4 çekirdeğe
sahip olacağı, ilk dördün performans için tasarlandığı ve 2.9 GHz
‘e kadar çıkabildiği konuşuluyor. İkinci dörtlü ise tahmin edebileceğiniz üzere tasarruf
için optimize edilmiş. İddialara göre artırılmış önbellek kapasitesinin de desteğiyle tek çekirdekte eski nesle nazaran %100 performans artışı
sağlanacak. Bu artış çok çekirdekte %40 olacak.
Öte yandan 3 boyutlu hibrit yüz tanıma sistemi Exynos 9810
‘la beraber sunuluyor olacak. Bunun sayesinde yalnızca güvenlik özellikleri değil, animoji
ve yüz filtreleri gibi eğlenceli şeyler de geliştiriliyor. Nesne tanıma, geliştirilmiş görüntü işleme gibi detaylarla süslenen Exynos işlemci, kamera performansında da iyileşme vaadi sunabilecek. Dahası, 4K’da 120
fps’e kadar sağlanan görüntü işleme özelliği modele heyecan katıyor.
Tepe model içerisinde yer alan Cat
.18 LTE
modemi sayesinde S9
ailesi, 1.2 Gbps
‘e kadar indirme, 200 Mbps’e kadar upload hızı vaat ediyor olacak. Her yıl olduğu gibi Exynos
işlemcili S9’lar Avrupa
bölgesinde, Snapdragon’lı
S9’lar ise Amerika
bölgesinde görev alacak.
Adem Özdoğan