Samsung Galaxy A6 ve A6+ özellikleri nasıl olacak?

Galaxy A6 ikilisindeözelliğine sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Standart A6 modeli 5.6 inç HD+, plus modeli ise 6 inç FHD+ ekrana sahip. İki cihazın ön yüzünde flash yer alırken standart modelde 16 megapiksel, Plus modelinde ise 24 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.İkiliden sadece Galaxy A6+’da Güney Koreli şirketinve Galaxy S9+ modellerinde kullandığıözelliği bulunuyor. Plus modeli 16 + 5 megapiksel çift arka kameraya, standart A6 modeli ise 16 megapiksel arka kameraya sahip. Telefonlarda 3000 mAh ve 3500 mAh batarya bulunuyor.İki modeldehafıza kartı ile artırılabilecek 32 GB dahili depolama alanına sahip. A6’da 3 GB RAM, plus modelinde isebulunuyor. Galaxy A6’dayonga seti, A6+’da iseyonga setine yer veriliyor.İkilinin çok yakında piyasaya çıkması beklenirken herhangi bir tarih belirtilmemiş. Galaxy A6’nın 300 – 340 euro, plus modelinin ise 360 – 400 euro fiyat aralığında olması bekleniyor.