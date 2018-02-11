Samsung Galaxy A8 (2018) inceleme altında



SAMSUNG GALAXY A8'İN INTIFITY DİSPLAY EKRANI

ÖN TARAFTA DUAL KAMERA SİSTEMİYLE GELİŞMİŞ SELFİELER



PİL PERFORMANSI

Adem Özdoğan

8.4mm kalınlığındaki Samsung Galaxy A8, 172 gram ağırlığında. Samsung, amiral gemisi modellerinde tercih ettiği premium tasarım malzemeleri ve tasarım çizgisini bu modelinde de tercih etmiş. Telefonu tek elinizle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İnce ve uzun yapısı, köşelerin yumuşatılmış olarak tasarlanması sayesinde avuçta daha bir konforlu kullanımı mümkün kılıyor. Öte yandan, arka cam tasarımını parmak izi tutabildiğini ve kısa süre sonra avuçta terlemeye yol açabildiğini belirtmeliyiz.Telefonun ön tarafında herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmemiş.5.6 inç değerdeki Infinity Display ekranın ön tarafta büyük bir hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan üst tarafta konumlandırılan dual kamera sistemi de selfie tutkunları için en iyi çözümlerden bir tanesi. Detaylarından birazdan söz edeceğiz.Tekrar arka tarafa döndüğümüzde, Galaxy S8’in bir de parmak izi okuyucu sensöre sahip olduğunu görüyoruz. Güvenli bir kullanım için parmak izi okuyucu gayet performanslı çalışıyor. Öte yandan, isterseniz ön kameralar yardımıyla yüz tanıma sistemini de devreye sokabilirsiniz ama uyaralım: Samsung, parmak izi okuyucu sensörün yüz tanıma sistemine kıyasla daha güvenli olduğunu hatırlatıyor.Galaxy A8, birçok üst seviye telefonda yer verilen IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıyla geliyor. Bunun anlamı, ürünün 1.5 metre derinlikte yarım saate kadar çalışabilecek dayanıklıkta olması. Yine de telefonunuzu su içinde kullanmanızı önermiyoruz.5.6 inç, 1080×2220 çözünürlüklü ve 440ppi değerinden Super Amoled ekrana sahip olan telefon, hem dokunuşlara anında tepki verebiliyor hem de mekan içi ve dışı kullanımlarda başarılı bir görüntü kalitesine sahip. Ürünün uzun bir ekranı olduğu için tek elle dikey kullanımda çok fazla detayı tek seferde görebiliyor ve böylece daha az kaydırma hareketi yapıyorsunuz. Yatırdığınızda da hem oyunlar hem de videolar için sizi taşınabilir bir televizyon karşılıyor desek yeridir.Telefonda Samsung’un hazırladığı Exynos 7885 Octa-Core işlemci bulunuyor. 4GB RAM değeri ve 64GB depolama alanı var. microSD desteği de var.Geekbench 4 testinde tek çekirdekte 1522 puan alan işlemci, çift çekirdekte de 4434 puan aldı. Ardından Nintendo’nun popüler oyunu Super Mario Run’ı oldukça performanslı bir şekilde oynayabildik. Ekranlar arası geçişler, arayüz performansı, uygulama açılışları gayet hızlı diyebiliriz.Android 7.1.1 işletim sistemi ve güncel Samsung arayüzüyle gelen telefon, sade ve kullanışlı bir arayüz yapısına sahip. Aradıklarınızı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ekran kapalıyken Always on Display modunu aktifleştirerek birçok detaya daha az güç tüketimiyle ulaşmanız mümkün.Galaxy A8’in ön tarafında dual kamera sistemine yer veriliyor. Bu kameralardan bir tanesi 16, diğeri de 8MP değerde. İsterseniz geniş ve dolayısıyla daha detaylı selfie fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Canlı Odak (Live Focus) modundayken fotoğraflarınızın odaklamasını yeniden ayarlayarak istediğiniz detayları ön plana çıkarabilirsiniz. Yine birçok sticker, güzelleştirme detayları ve filtreler de bulunuyor. Ayrıca FHD’de video çekim imkanınız da var. Ön kameraların performanslarını oldukça beğendik.Arka tarafta yer alan 16MP flashlı ana kamera yardımıyla da güzel fotoğraflar ve FHD videolar çekebilirsiniz. Kameranın özellikle gün ışığı performansını beğendiğimiz belirtelim. Bunun yanında, düşük ışıklı ortamlarda da dikkat çekici bir fotoğraf kalitesi var.Telefonda hızlı şarj destekli 3000mAh pil yer alıyor. Bu pil, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. İsterseniz telefonun pil tasarruf bölümüne giderek özel ayarlamalar yapabilir ve cihazın genel performansını düşürerek pil süresini iki günlük kullanıma uygun hale de getirebilirsiniz. Tabii ki maksimum güç tasarruf modu bu Samsung modelinde de bulunuyor.Son sözlere gelecek olursak Galaxy A8, 5.6 inç değerde ekranı, şık tasarımı ve ön tarafta konumlandırılan dual kamera sistemiyle ön plana çıkıyor. Amiral gemisi modellerde yer verilen özellikleri yavaş yavaş orta seviye telefonlarda da görmeye başladık diyebiliriz. Galaxy A8’in 64GB’lık modeli ülkemizde 2750-2900 TL fiyat aralığında bulunabiliyor.