İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Samsung Galaxy C10 Plus’ın özellikleri belli oldu

Samsung’un yakında piyasaya çıkması beklenen yeni akıllı telefonu SM-C9150 seri numarası ile AnTuTu’da görüldü. AnTuTu’nun internet sitesinde ortaya çıkan Samsung Galaxy C10 Plus’ın özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy C10 Plus’ın özellikleri belli oldu
Galaxy C10 Plus, 16:9 oranında 1080 × 1920 çözünürlükte ekrana sahip olacak. Telefonun özelikleri arasında Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda çift arka kamera bulunacak ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanacak.

Giriş seviyedeki yeni akıllı telefonun daha önce uluslararası piyasalarda Galaxy C7 adı ile satışa sunulması bekleniyordu. Telefonun Çin pazarında ise Galaxy C10 veya Galaxy C10 Plus adını alacağı tahmin ediliyor.

SM-C9150 seri numarası ile AnTuTu performans testinde görülen akıllı telefonun Galaxy C10 Plus olduğu kesin olmamak ile birlikte tahminler bu yönde.



ERKEKLER İÇİN ALINABİLECEK EN İYİ 5 SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yardımcı asistan iPad için de optimize edildi

Yardımcı asistan iPad için de optimize edildi
Hacker’dan sevgili olmaz!

Hacker’dan sevgili olmaz!
GTA V, Rockstar’ı sırtlıyor

GTA V, Rockstar’ı sırtlıyor
Google oyun konsolu geliştirmek istiyor ​

Google oyun konsolu geliştirmek istiyor ​
Airpods Android kullanıcılarının tercihi

Airpods Android kullanıcılarının tercihi
NASA paylaştı: İşte en uzaktan çekilen fotoğraf

NASA paylaştı: İşte en uzaktan çekilen fotoğraf
Youtuber'ın El-Bab videosu Trendler listesinden çıkartıldı

Youtuber'ın El-Bab videosu Trendler listesinden çıkartıldı
5 dakikada şarj olup 480 kilometre götürecek

5 dakikada şarj olup 480 kilometre götürecek
Uzay Yolu dizisinden etkilenip bilim insanı oldu

Uzay Yolu dizisinden etkilenip bilim insanı oldu
Yeni emojiler ne zaman gelecek? İşte akıllı telefonlara gelecek 157 yeni emoji!

Yeni emojiler ne zaman gelecek? İşte akıllı telefonlara gelecek 157 yeni emoji!
Braun’dan kadınlar için en iyi 5 hediye tavsiyesi

Braun’dan kadınlar için en iyi 5 hediye tavsiyesi