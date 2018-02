Samsung Galaxy C10 Plus’ın özellikleri belli oldu

Adem Özdoğan

Galaxy C10 Plus, 16:9 oranında 1080 × 1920 çözünürlükte ekrana sahip olacak. Telefonun özelikleri arasında Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda çift arka kamera bulunacak ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanacak.Giriş seviyedeki yeni akıllı telefonun daha önce uluslararası piyasalarda Galaxy C7 adı ile satışa sunulması bekleniyordu. Telefonun Çin pazarında ise Galaxy C10 veya Galaxy C10 Plus adını alacağı tahmin ediliyor.SM-C9150 seri numarası ile AnTuTu performans testinde görülen akıllı telefonun Galaxy C10 Plus olduğu kesin olmamak ile birlikte tahminler bu yönde.