Samsung Galaxy J8, temmuz ayında satışta

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün Galaxy J serisinin yeni üyelerini tanıttı. Bugün tanıtılan modellerden biri de Samsung’un yeni orta segment telefonu Galaxy J8’di. Galaxy A6+ ile benzer özelliklere sahip olan Samsung Galaxy J8, bu fiyatlara kıyasla son derece uygun olan fiyatı ile dikkat çekiyor.

Galaxy J8, Hindistan’da 280 dolara satışa sunulacak. Benzer özelliklere sahip Galaxy A6+ ise Hindistan’da 380 dolara satılıyor. Elbette bu fiyat aralığını kapatmak için teknik özelliklerde bazı düzenlemeler yapılmış. Ancak bu haliyle de Galaxy J8, fiyat/performans olarak son derece cazip bir seçenek olarak görülüyor.

6 inç Super AMOLED ekrana sahip telefon Snapdragon 450 yonga setiyle çalışıyor. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3500 mAh batarya yer alıyor. Galaxy J8’in bir diğer dikkat çekici özelliği de çift kamerası. Telefonun arka yüzünde 16 + 5 megapiksel çift kamera bulunuyor. Galaxy J8’in selfie kamerası da 16 megapiksel.

Temmuz ayında raflardaki yerini alacak Galaxy J8, Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle satışa sunulacak. Samsung, yeni telefonunu özellikle Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlardaki gençlere yönelik olarak hazırladı. Bu yüzden telefonda Chat over Video ve Samsung Mall gibi gençlere hitap eden özellikler bulunuyor.



