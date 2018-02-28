Samsung Galaxy S9’ın pil performansı nasıl?

Adem Özdoğan

Galaxy S8’de hızlı şarj teknolojili 3000mAh, Galaxy S8+’ta da 3500mAh pil yer alıyor. Bu değerlerin sırasıyla Galaxy S9 ve S9+’ta da aynen korunduğunu görüyoruz. Ama… Pil değerleri aynı kalsa da güç kullanımı konusunda S9 serisinin biraz daha cimri olduğunu söyleyebiliriz. En azından Samsung bunu iddia ediyor.Güney Koreli teknoloji firması, farklı senaryolar karşısında tek şarj ile bir telefonun ne kadar süre kullanılabileceği üzerine tablolar yayınladı. Tahmin edeceğiniz üzere bu tablolarda S8 ile S9 serileri karşılaştırılıyor ve sizin de göreceğiniz üzere S9 serisinin pil tüketimi konusunda daha başarılı olduğu ortada. Özellikle de müzik dinlerken bu fark daha iyi anlaşılabiliyor.Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Pek çok kullanıcının genellikle telefon konuşması ve internette gezinti yaptığını göz önüne alırsak, S8 ve S9 serisindeki pil performanslarında neredeyse hiçbir fark yok. Bu da aslında ufak bir hayal kırıklığı anlamına geliyor diyebiliriz. Daha iyi bir pil performansını kim istemez ki?